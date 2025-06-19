Диски с Death Stranding 2 начнут продавать в России по 8999 рублей

Компания «М.Видео» сообщила предварительную стоимость дисков Death Stranding 2. Цена на игру в магазине составит 8999 рублей.

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Дисковые версии новинки планируют завезти на полки магазинов уже 26 или 27 июня. Сама игра получит полный русский перевод, включая озвучку.

Death Stranding 2 станет прямым продолжением первой части. Главный герой Сэм Бриджес теперь сможет побывать не только на руинах Америки, но также в Австралии и Мексике. В новом проекте Хидео Кодзимы также будет реалистичная система смены погоды.

Продолжение Death Stranding выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Владельцы Deluxe-издания смогут начать прохождение на двое суток раньше — 24 июня.