Обязательно ли проходить первую часть перед Death Stranding 2?

До выхода Death Stranding 2 осталось совсем немного времени: уже скоро геймеры отправятся в новое путешествие по пост-апокалиптической Земле с Сэмом Бриджесом. Но, судя по первым превью, сиквел достаточно сильно отличается от оригинальной игры. Портал gamerant.com рассказал, стоит ли пройти первую игру перед тем, как знакомиться со второй.

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Короткий ответ — да, перед Death Stranding 2 желательно пройти первую часть, потому что сеттинг игры может показаться новичкам довольно запутанным. В мире Death Stranding полно специфических терминов, явлений и феноменов, в которых тяжело ориентироваться даже при помощи глоссария внутри игры. И даже при должной усидчивости некоторые нюансы могут потеряться, если вы не знакомы с событиями оригинальной Death Stranding.

Хорошая новость в том, что, если вы категорически не хотите проходить первую часть, Death Stranding 2 попытается быстро ввести новичков в курс дела. Кодекс, где содержатся термины и прочая важная информация, можно открыть в любой момент из меню паузы.

Помимо этого, во второй части можно будет посмотреть краткий пересказ событий первой Death Stranding, хотя пока неизвестно, в каком виде он существует — как простая нарезка сцен из игры или устный пересказ от лица одного из персонажей. Если он будет таким же, как ролик, не так давно опубликованный на YouTube-канале PlayStation, то там на фоне действительно есть закадровый рассказчик.

Наконец, стоит помнить, что Хидэо Кодзима славится своими сложными сюжетами и переплетениями событий. Если вы намерены погрузиться в Death Stranding 2 с головой, то откладывать первую часть не стоит.