Обязательно ли проходить первую часть перед Death Stranding 2?

Мария Иванова

До выхода Death Stranding 2 осталось совсем немного времени: уже скоро геймеры отправятся в новое путешествие по пост-апокалиптической Земле с Сэмом Бриджесом. Но, судя по первым превью, сиквел достаточно сильно отличается от оригинальной игры. Портал gamerant.com рассказал, стоит ли пройти первую игру перед тем, как знакомиться со второй.

Обязательно ли проходить первую часть перед Death Stranding 2?
© Sony

Короткий ответ — да, перед Death Stranding 2 желательно пройти первую часть, потому что сеттинг игры может показаться новичкам довольно запутанным. В мире Death Stranding полно специфических терминов, явлений и феноменов, в которых тяжело ориентироваться даже при помощи глоссария внутри игры. И даже при должной усидчивости некоторые нюансы могут потеряться, если вы не знакомы с событиями оригинальной Death Stranding.

Хорошая новость в том, что, если вы категорически не хотите проходить первую часть, Death Stranding 2 попытается быстро ввести новичков в курс дела. Кодекс, где содержатся термины и прочая важная информация, можно открыть в любой момент из меню паузы.

Помимо этого, во второй части можно будет посмотреть краткий пересказ событий первой Death Stranding, хотя пока неизвестно, в каком виде он существует — как простая нарезка сцен из игры или устный пересказ от лица одного из персонажей. Если он будет таким же, как ролик, не так давно опубликованный на YouTube-канале PlayStation, то там на фоне действительно есть закадровый рассказчик.

Наконец, стоит помнить, что Хидэо Кодзима славится своими сложными сюжетами и переплетениями событий. Если вы намерены погрузиться в Death Stranding 2 с головой, то откладывать первую часть не стоит.