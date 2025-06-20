Покупателей б/у-версий Nintendo Switch 2 предупредили о скрытых рисках

Покупающие подержанные Nintendo Switch 2 все чаще сталкиваются с заблокированными устройствами, которые лишены значительной части своих возможностей из-за российской разработки. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Компания Nintendo внедрила строгие меры в систему Nintendo Switch 2 против нарушающих лицензионное соглашение действий, включая попытки запуска пиратских или модифицированных версий игр. При выявлении несанкционированного вмешательства устройство отображает ошибку с кодом 2124-4508 и полностью блокирует доступ к онлайн-сервисам, что фактически ограничивает функциональность консоли.

Так, с блокировкой стали сталкиваться пользователи неофициальных картриджей MIG-Switch, которые позволяют запускать как нелегальные, так и официальные копии игр. Nintendo расценивает оба способа использования как нарушение соглашения.

На текущий момент технических решений для снятия блокировки с Nintendo Switch 2 не существует. Эксперты настоятельно рекомендуют потенциальным покупателям проверять устройства перед покупкой: необходимо убедиться в доступности подключения к серверам Nintendo. При отсутствии возможности протестировать консоль до сделки, приобретение считается рискованным.

Также эксперты отмечают, что при покупке комплекта Switch 2 с игрой Mario Kart World есть шанс того, что игры в комплекте не будет — она представлена в виде цифрового кода, который может быть уже активирован другим пользователем.

MIG-Switch — разработанный в России адаптер для карт microSD в форме игрового картриджа для Nintendo Switch. Он дает возможность записывать на карту копии игр и запускать их с нее, как если бы это был оригинальный картридж. Особый риск такая система несет при одновременном использовании оригинального картриджа и копии с MIG-Switch.

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