Масштабный ролевой экшен Crimson Desert не выйдет 2 ноября

Недавно по Сети начал гулять слух, будто масштабный ролевой экшен Crimson Desert выйдет 2 ноября. Дата сразу звучала странно, поскольку в воскресенье игры обычно не выпускают. Студия Pearl Abyss, разрабатывающая тайтл, отвергла информацию.

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По словам создателей игры, когда они будут готовы назвать дату релиза, они сделают это через официальные источники.

Когда компания будет готова назвать дату релиза, её объявят через официальные каналы.

Основу сюжета составляют приключения наёмников, сражающихся за выживание на обширном континенте Пайвел. Действие происходит в сеттинге средневекового фэнтези, раздираемого войной.

Релиз Crimson Desert состоится на PS5, Xbox Series и ПК.