Эксклюзивная для Китая видеокарта AMD покинула Поднебесную

Стало известно, что видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE и RX 7650 GRE, ранее предназначенные только для Китая, теперь официально поступили в продажу на Тайване. Поставками занимается известный производитель Sapphire совместно с местным дистрибьютором Weikeng.

© Ferra.ru

Модель RX 9070 GRE занимает промежуточное положение между RX 9060 XT и RX 9070. У неё 3072 потоковых процессора и 12 ГБ видеопамяти.

На Тайване видеокарта Sapphire PULSE RX 9070 GRE стоит от 16 990 тайваньских долларов (примерно 575 долларов США). При покупке вместе с процессором AMD можно получить скидку 1000 тайваньских долларов.

Также представлена более доступная RX 7650 GRE с 8 ГБ памяти. Её цена начинается от 7990 тайваньских долларов.