Представлена российская игра про боевую балерину и славянскую мифологию

Российская Watt Studio анонсировала мрачный экшен-слэшер Tsarevna, сочетающий элементы классического балета и славянского фольклора. Об этом сообщает портал DTF.

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Ключевая особенность Tsarevna — уникальная боевая система, построенная на основе балетной хореографии. Для ее создания использовался захват движения с участием балерины Большого театра Алены Ковалевой. Сюжет игры разворачивается в постапокалиптическом мире, вдохновленном славянской мифологией. Главная героиня, последняя представительница разрушенной династии, отправляется в путешествие по руинам цивилизации в поисках ответов о своем прошлом.

Помимо боев, Tsarevna включает элементы платформера и RPG: взаимодействие с языческими божествами, принятие моральных решений, преодоление ловушек и испытаний. В зависимости от выбора игрока, боги могут либо даровать благословение, либо стать противниками.

Проект позиционируется как художественное высказывание на стыке культуры и интерактивных технологий, что делает его потенциально интересным как для поклонников экшен-игр, так и для ценителей экспериментов в игровой индустрии.

Игра разрабатывается для ПК и выйдет в 2026 году. В Steam уже доступна страница игры с описанием и возможностью добавить «Царевну» в список желаемого.

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