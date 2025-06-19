Switch 2 стерла сохранение в игре про "Покемонов" с прогрессом с начала 2000-х

Один из преданных фанатов Pokémon потерял сохранение с прогрессом почти за 20 лет при переносе данных со старой Nintendo Switch на новую Switch 2.

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Пользователь с ником ThatOtaku26 рассказал, что перенос прошёл без ошибок, однако игра Pokémon Scarlet на новой консоли загрузилась как будто впервые — с выбором языка и созданием персонажа. Всё, что копилось с эпохи Game Boy Advance, исчезло.

Пользователь уточнил, что все остальные сохранения — в порядке. Пропало только Scarlet, где хранились наиболее ценные монстры, включая тех, кто был перенесён из Leaf Green и Diamond. Потеря затронула более 1000 часов игры, и, по словам игрока, он был «на грани срыва».

Случай вызвал сочувствие у сообщества. Многие предложили передать редких покемонов в подарок, но судя по всему, пост не имел цели получить помощь. Вскоре его и вовсе удалили.