ИИ-улучшатель графики AMD FSR 4 взломали и запустили на устаревшей видеокарте

Пользователь Reddit под ником Virtual-Cobbler-9930 смог запустить AMD FSR 4 на видеокарте Radeon RX 7900 XTX.

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Учитывая, что официально технология доступна лишь для серии RX 9000 с архитектурой RDNA 4, энтузиаст смог удивить. Для обхода ограничений он использовал утилиту Optiscaler, которая внедряет библиотеки FSR 4 поверх FSR 3.1.

Тесты в Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered и Marvel’s Rivals показали заметное улучшение качества изображения по сравнению с FSR 3.1, особенно при 4K-разрешении. Однако это сопровождается снижением производительности — в некоторых играх падение достигает 30%.

В Cyberpunk 2077, например, FSR 4 обеспечил лишь 56 fps против 85 fps у FSR 3.1, но картинка выглядела чётче и стабильнее.

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FSR 4 задействует ИИ и требует мощной матрицы ускорения, которой нет в RDNA 3. Поэтому включение этой технологии на RX 7000 возможно, но с компромиссами: выше качество — ниже fps.

Тем не менее, энтузиасты доказали, что даже старые видеокарты прошлого поколения способны поддерживать FSR 4, пусть и неофициально.