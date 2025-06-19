Редкий прототип Steam Deck нашли и протестировали спустя 6 лет

На eBay всплыл один из первых прототипов Steam Deck, созданный в 2019 году — за три года до официального релиза.

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Его протестировали специалисты Bringus Studios и обнаружили, что внутри стоит чип Ryzen 7 3700U с архитектурой Zen+, графикой Vega 10 и TDP 15 Вт. Это значительно слабее финальной версии на Zen 2 и RDNA 2.

Система использовала раннюю сборку SteamOS 2020 года, но после переустановки ОС и фиксации загрузочного раздела, она стала работоспособной.

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Прототип показал крайне низкую производительность — например, в Counter-Strike 2 fps падал до 3 кадров в секунду. Одно из ограничений — всего 2 ГБ видеопамяти против 8 ГБ у серийной модели.

Несмотря на слабое «железо», находка подтверждает, что Valve начала сотрудничество с AMD задолго до анонса консоли. Возможно, изначально Steam Deck должен был выйти с APU Picasso, но планы изменились с выходом более мощных чипов.