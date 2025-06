RTX 4070 12 ГБ сравнили с 5060 Ti 16 ГБ

На YouTube-канале PRO Hi-Tech продемонстрировали, как в современных играх ведут себя RTX 5060 Ti на 16 ГБ и RTX 4070 на 12 ГБ.

© Ferra.ru

В тестировании участвовали такие игры, как Assassin's Creed Shadows, Doom The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle, The Last of Us Part II, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Kingdom Come: Deliverance 2. Запускались все проекты в QHD, кроме Kingdom Come: Deliverance 2, везде использовался DLSS как средство масштабирования и сглаживания, лучи тоже использовались, но не везде.

Assassin's Creed Shadows шла с высоким пресетом, DLSS "баланс" без генерации кадров и с трассировкой в режиме рассеивания. С этими настройками в среднем удалось получить 70 к/с с 4070 и 64 к/с с 5060 Ti.

Doom The Dark Ages запускалась с кошмарными настройками, DLSS в режиме "качество". По итогу в среднем получилось 77 к/с с 5060 Ti и 89 к/с с 4070. Это максимальная разница между видеокартами, которая в целом была.

В Indiana Jones and the Great Circle с впечатляющими настройками, DLSS в режиме "баланс" разница между 4070 и 5060 Ti оказалась минимальной - 6% (121 к/с и 114 к/с соответственно).

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

The Last of Us Part II тестировалась с максимальными настройками, DLSS Quality. В среднем 4070 выдала 125 к/с, а 5060 Ti - 111 к/с.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered шла с графикой Ultra, DLSS "качество". Вновь здесь 4070 вырвалась вперёд с 82 к/с в среднем против 75 к/с у 5060 Ti.

Средняя разница между видеокартами по пяти играм равнялась 10,6%.

Kingdom Come: Deliverance 2 запускалась в разрешении 2560х1600, с ультра-пресетом, DLSS Quality. Средняя частота кадров здесь составляла 89 к/с (4070) и 82 к/с (5060 Ti).

По шести играм разница составляла 9,25% в пользу RTX 4070. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше на графиках.