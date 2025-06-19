Студия из Санкт-Петербурга представила ролевую игру "Сатурн. Наследие"

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студия Ninsar.Games официально представила ролевую игру «Сатурн. Наследие», ставшую продолжением бесплатного научно-фантастического тайтла «Сатурн». Об этом говорится на сайте Института развития интернета (ИРИ).

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Новая игра будет выполнена в формате от первого лица и предложит пользователям сюжет, напрямую зависящий от совершаемых в ходе прохождения выборов. Игроки смогут исследовать как земные пейзажи, включая регионы Среднего Урала, так и внеземные пространства — в частности, спутники Сатурна.

По словам разработчиков, продолжительность «Сатурн. Наследие» в несколько раз превысит хронометраж оригинального проекта, рассчитанного на 10 часов геймплея.

Проект стал победителем конкурсной программы Института развития интернета (ИРИ), направленной на поддержку отечественного цифрового контента. Руководитель студии Ninsar.Games Егор Сечинский подчеркнул, что благодаря участию ИРИ и интересу со стороны технологических и региональных партнеров у российских разработчиков вновь появляется возможность работать над амбициозными игровыми проектами.

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