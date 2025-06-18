На поддержку игр ИРИ выделит 3,4 млрд рублей в 2025-2027 гг.

Институт развития интернета (ИРИ) увеличит вложения в игровую индустрию в ближайшие два года.

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Об этом в рамках сессии "Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?", прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Сессия проведена на базе "Академии ПМЭФ".

Он отметил, что в России наблюдается рост игрового рынка, который, по различным экспертным оценкам, сегодня составляет от 170 до 200 млрд рублей, а к 2030 году ожидается рост до 237 млрд рублей. При этом среднегодовой темп роста прогнозируется в 5% при общемировом в 3,1%.

По словам Гореславского, ИРИ стремится ежегодно повышать уровень поддержки игровой отрасли и следовать тенденциям индустрии, чтобы стимулировать этот рост со своей стороны.

"Одна из глобальных тенденций, которую мы наблюдаем - стагнация ААА-сегмента игр, на этом фоне уверенно показывает себя инди-рынок. Это тот сектор игровой индустрии, с которым мы хотим работать и развивать. Например, недавно запустили специальный конкурс для небольших команд - конкурс прототипов видеоигр. И в целом ИРИ наращивает поддержку игрового направления: в 2024 году поддержали проекты отечественных команд на 1,5 млрд рублей, победители недавно завершившегося конкурса получат 1,9 млрд. Таким образом, общая поддержка игровых проектов со стороны ИРИ в 2025-2027 годах составит порядка 3,4 млрд рублей", - рассказал Алексей Гореславский.

Он отметил, что это сравнительно небольшие суммы в мировом масштабе, но они позволят к 2030 году насытить рынок существенным количеством отечественных продуктов.

В этом году в части игр и ПО Институт развития интернета поддержал 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров.

Среди них - многопользовательская игра с видом от третьего лица "Гардарики", шутер "Спецназ: Воин России", стратегия "Передний Край: ZOV" о значимых операциях СВО, ролевая игра "Сатурн. Наследие", новая серия детских мобильных игр "Академики Веселых Игр", приключенческая игра про культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера "Кындыкан", игра для ПК и мобильных устройств об СВО и событиях на Донбассе "Родина ждет", стелс-экшен по событиям Второй мировой войны "Смерш: Красный протокол".

Сессия "Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?" была посвящена перспективам развития отечественной игровой индустрии. Модераторами выступили руководитель студии "Ninsar.Games" Егор Сечинский и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. В дискуссии также приняли участие глава Республики Мордовия Артем Здунов, генеральный директор студии "Фоксхаунд" Александр Горбаченко, руководитель VK Play Александр Михеев, операционный директор "Astrum Entertainment" Сергей Ефремов, президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.