Серверы EA Sports FC 25, FC 24 и FIFA 23 вновь ушли на профилактику

18 июня Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 25, EA Sports FC 24 и FIFA 23. На протяжении семи с половиной часов — с 11:00 по 15:00 мск — в играх не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

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В своём посте разработчики отметили, что на протяжении этого периода геймеры «могут столкнуться с отключениями от сервисов». При этом онлайн-составляющая в футбольных симуляторах не работала ещё в 10:30 мск, во время подготовки к временному отключению серверов.

Профилактика в EA Sports FC 25 и прошлых частях серии завершится в 15:00 мск. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.