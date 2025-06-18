Режиссер Алекс Гарленд назвал самого сложного босса Elden Ring

Не так давно издание IGN взяло интервью у Алекса Гарленда, который выступит режиссёром будущего фильма по Elden Ring. В беседе, как у уже упомянал раньше, постановщик рассказал, что находится на седьмом прохождении игры.

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В новом интервью Гарленд отметил, что самый лёгкий босс для него — Радан, который считается одним из сложнейших в игре. Зато с Маленией у режиссёра история, схожая с большинством геймеров. Он назвал Малению самым сложным боссом.

Ещё один важный момент — Гарленд очень любит франшизу Dark Souls. По его словам, именно благодаря ей он научился «махать мечом и вовремя отступать.

Производством картины займётся студия А24 («Солнцестояние»). Даты выхода у неё нет.