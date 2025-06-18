Флагманы 2026 года будут с 24 ГБ оперативной памяти и чипом Snapdragon 8 Elite 2

Смартфоны на базе новых флагманских чипов Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500 могут получить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

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По его данным, оба процессора обеспечат удвоенную производительность в ИИ-задачах по сравнению с предшественниками. Snapdragon 8 Elite 2 якобы способен выполнять до 100 трлн операций в секунду, что требует больше оперативной и постоянной памяти.

Поэтому производители готовят возвращение моделей с максимальными конфигурациями — 24 ГБ + 1 ТБ.

Еще год назад бренды отказались от таких объемов из-за роста цен и слабого спроса, но новый виток гонки в ИИ-технологиях меняет приоритеты. Уже пять ведущих производителей планируют выпуск таких устройств в 2026 году.

По предварительным тестам Geekbench 6, Snapdragon 8 Elite 2 набирает более 4000 баллов в однопоточном и свыше 11 000 — в многопоточном режиме. Dimensity 9500 показывает схожие результаты. При этом стоит ждать и роста цен — память такого уровня обходится недешево.