Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа

Gears of War: Reloaded — ремастер первой части культовой серии — выйдет на ПК уже 26 августа. Вместе с этим компания раскрыла системные требования и ключевые особенности проекта.

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Ремастер получит 4K-текстуры, улучшенные тени, отражения и постобработку, поддержку HDR, Dolby Vision и объёмного звука Dolby Atmos 7.1.4. Кампания будет идти без экранов загрузки.

Однако 3D-модели остались такими же, как в Ultimate Edition, так что окружение может показаться угловатым.

Минимальные требования: процессор AMD Ryzen 3 или Intel i5 Skylake, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня RX 480, GTX 1650 или Arc A380. Рекомендуемые — Ryzen 5 или i5 Coffee Lake, 8 ГБ оперативки и графика от RX 5600 до RTX 2070. Игра займет 70 ГБ на диске.

Версия для ПК получит поддержку DLSS 3.5, FSR 3.1, сверхшироких экранов, VRR и бенчмарк-режим.

Новинка обещает комфортную работу даже на среднем «железе». Остался лишь вопрос — не повторит ли она проблемы оптимизации, как это было с Ultimate Edition.