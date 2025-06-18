BOE показала свой первый 8K-монитор со 120 Гц

Крупнейший производитель дисплеев BOE представил новую 31,5-дюймовую 8K LCD-панель с частотой обновления 120 Гц.

В режиме 4K дисплей может работать на частоте 240 Гц. Массовое производство новинки намечено на конец 2025 года.

Помимо этого, компания показала и другие передовые разработки. Среди них — miniLED панели UB Cell 4.0 ADS Pro TV, стремящиеся к качеству изображения уровня OLED. Они обеспечивают лучшее управление яркостью, контрастом и энергоэффективностью.

Также BOE продемонстрировала 3D-монитор без очков с отслеживанием взгляда. Он способен проецировать 3D-объекты перед экраном и создает эффект глубины благодаря вертикальному параллаксу. Как отмечает компания, эта модель основана на прототипе 16K-панели.

Выход 8K-панели на 120 Гц — смелый шаг, учитывая, что даже с 4K железо пока не справляется стабильно. Лишь немногие видеокарты могут обеспечить 60 fps в 8K, не говоря уже о 120 или 240 Гц.