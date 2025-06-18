AMD представит Threadripper 9000 на Zen 5 уже в июле

AMD готовит к выпуску новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 9000. Линейка основана на архитектуре Zen 5 и включает в себя как обычные, так и PRO-модели.

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Впервые чипы показали на Computex, а теперь раскрыты ключевые характеристики. Старт продаж ожидается в июле.

Среди улучшений — рост IPC до 16% и повышение производительности до 26% по сравнению с серией Threadripper 7000. Также снижены задержки и увеличена пропускная способность кэша.

Старшая модель PRO 9995WX получила 96 ядер и 192 потока, а базовая частота — 2,5 ГГц с разгоном до 5,4 ГГц. Все модели имеют TDP 350 Вт.

Платформа TRX50 поддерживает до 64 ядер и четыре канала DDR5, а WRX90 — до 96 ядер и восемь каналов. Все процессоры используют сокет sTR5 и требуют обновления BIOS.

В реальных задачах AMD заявляет преимущество до 75% в научных расчетах и ПО, и до 145% — в медиа. По сравнению с Intel Xeon W9-3595X, отрыв в ИИ-задачах достигает 34%. В продажу HEDT-модели поступят в розницу, а PRO-версии — преимущественно через OEM.