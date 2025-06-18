Intel Nova Lake-S покажет скачок производительности

Появились новые подробности о будущих десктопных процессорах Intel Nova Lake-S. Инсайдер HXL сообщил, что компания переработает архитектуру кэша второго уровня (L2), что может привести к заметному росту производительности.

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Если в текущем поколении Arrow Lake каждое производительное ядро (P-ядро) получало 3 МБ L2-кэша, то в Nova Lake два таких ядра будут делить 4 МБ. При максимальной конфигурации в 16 P-ядер общий объем кэша L2 составит 32 МБ — больше, чем раньше. Архитектура энергоэффективных ядер (E-ядер) пока не раскрыта.

Кроме того, предполагается, что Intel изменит и компоновку ядер.

Возможны два варианта: сэндвич-структура с P-ядрами по краям и E-ядрами между ними или чередование кластеров P и E-ядер. Это может повлиять на распределение нагрузки и энергоэффективность.

Релиз новых чипов Nova Lake-S для десктопов и ноутбуков ожидается в 2026 году.