Black Myth: Wukong получила первую скидку в честь выхода на Xbox

Первая распродажа хита. Для фанатов Black Myth: Wukong не секрет, что уже в августе этого года тайтл наконец-то выйдет на Xbox. И в честь этого события разработчики приготовили приятный сюрприз: щедрую скидку на игру.

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Но следует поспешить, ведь срок ее действия ограничен. Black Myth: Wukong Купить Black Myth: Wukong по сниженной стоимости смогут пользователи PlayStation, ПК и, безусловно, Xbox (на предварительный заказ), правда, даты слегка разнятся:

Сроки действия скидки на разных платформах:

PlayStation Store: C 18 июня 02:00 до 3 июля 02:00;

Microsoft Store: с 17 июня 19:00 до 10 июля 19:00 (Предзаказ); Steam, Epic Games Store: 19 июня, 20:00 — 10 июля, 20:00.

Время указано в рамках московского часового пояса.

На консолях уже можно приобрести игру со скидкой в 20%, а на ПК чуть позже — вечером 19-го июня. Подборка сидов для Minecraft с впечатляющей генерацией мира Официальный релиз Black Myth: Wukong на Xbox запланирован на 20 августа в 05:00 по московскому времени.