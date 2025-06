Для GTA Online вышло обновление Money Fronts

Новый контент для GTA Online. Rockstar продолжает наполнять новым контентом сверхпопулярный мультиплеерный режим GTA Online для GTA 5. На этот раз студия выпустила обновление Money Fronts , которое позволит еще сильнее расширить вашу преступную империю.

В обновлении Money Fronts вам предстоит возглавить крупнейшую на просторах Сан-Андреаса сеть по отмыванию денег. Это ваш шанс прибрать к рукам культовые местные заведения и с их помощью перераспределить незаконную прибыль в рамках многоуровневой схемы, которая поможет вам скрыть свои истинные богатства от любопытных глаз. Из описания обновления

Чтобы начать этот грязный бизнес, вам потребуется купить винтажную автомойку Hands On в Строберри. Завладев автомойкой, вы получите не только стабильный источник пассивного дохода, но и возможности для приобретения дополнительных активов, например магазина Smoke on the Water и вертолетного турбюро Higgins.

Ваша незаконная деятельность со временем привлечет нежелательное внимание, так что для отвода глаз время от времени вам придется примерять на себя роль честного предпринимателя и уделять время легальной стороне бизнеса, иначе вы лишитесь пассивного дохода.