На ПК и консолях вышел кооперативный шутер FBC: Firebreak по вселенной Control

Кооп-шутер от студии Remedy. Студия Remedy объявила о выходе FBC: Firebreak — кооперативного шутера, действие которого разворачивается во вселенной Control. Новинка уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. В Steam ее можно найти вот по этой ссылке.

© Cq.ru

FBC: Firebreak — это кооперативный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в федеральном агентстве, сдерживающем натиск потусторонних сил. Осада штаб-квартиры длилась долгие годы и наконец достигла предела. Теперь только отряду «Файрбрейк», самому универсальному подразделению Бюро, хватит снаряжения и храбрости, чтобы дать отпор странным напастям, восстановить порядок и вернуться с края пропасти. Из описания игры в Steam

В FBC: Firebreak вам предстоит вернуться во внепространственную штаб-квартиру Федерального бюро контроля (ФБК), собрать команду переживающей бесстрашных оперативников и сразиться с потусторонними монстрами. Для успеха миссии у каждого бойца будет свой набор навыков, оружия и паранормальных инструментов.

Кроме того, не забудьте, что с сегодняшнего дня вы можете получить уникальный скин для FBC: Firebreak. О том, как это сделать, можете прочитать здесь.