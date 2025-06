В PS Plus добавили Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s и еще шесть игр

С сегодняшнего дня подписчикам тарифов Extra и Deluxe (Premium) в PS Plus стали доступны новые игры. Бэнгером пополнения станет шутер Remedy под названием FBC: Firebreak, но он выйдет в 13:00 мск и сразу попадёт в подписки Game Pass и PS Plus.

А пока в сервис добавили Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Train Sim World 5 и другие тайтлы.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2025 года:

FBC: Firebreak (релиз в 13:00 мск);

Battlefield 2042;

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2;

theHunter: Call of the Wild;

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie;

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes;

Train Sim World 5;

Endless Dungeon.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2025 года: