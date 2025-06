Для Android вышел бесплатный эмулятор PlayStation 3 под названием aPS3e

Китайский разработчик aenu представил эмулятор aPS3e для Android, который уже скачали более 100 тыс. раз. Об этом сообщает портал Engadget. По словам разработчика aPS3e, эмулятор находится в стадии активной разработки и может не поддерживать все игры для PlayStation 3. Тем не менее, тесты показали возможность флагманских смартфонов запускать крупные тайтлы вроде GTA V, Demon's Souls, The Last of Us и Assassin's Creed II, но более плавный геймплей пока демонстрируют игры попроще уровня Terraria, Limbo и Rayman Origins. Эмулятор предназначен для устройств под управлением Android 9 и выше с 12 ГБ оперативной памяти. Автор проекта подчеркивает, что скорость работы игр зависит от производительности устройства и не всегда соответствует заявленным ожиданиям. Ранее aenu подвергался критике за использование кода других эмуляторов. Сейчас aPS3e доступен на GitHub как проект с открытым исходным кодом. В Google Play Store приложение распространяется бесплатно, но разработчик предлагает премиум-версию за $5 в качестве поддержки.