RTX 5050M оказалась на 20% мощнее RTX 4050M

В базе Geekbench появилась информация о грядущей мобильной видеокарте NVIDIA RTX 5050. Согласно утечке, она оснащена 2560 CUDA-ядрами и построена на чипе GB207 — младшем в линейке RTX 50XX Blackwell.

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В тесте OpenCL видеокарта набрала 88 727 баллов, что на 19% выше результата RTX 4050M (порядка 74 500 баллов) и почти сопоставимо с RTX 4060M (89 206 баллов).

RTX 5050M работает на частоте до 2407 МГц и имеет 8 ГБ видеопамяти (фактически — 7,96 ГБ). Тип памяти пока не подтверждён, но предполагается, что это GDDR6 или GDDR7.

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На данный момент известно, что конфигурация у мобильной и десктопной версий не будет различаться: обе получат 20 вычислительных блоков (Streaming Multiprocessors).

Согласно предварительной информации, RTX 5050M предложит производительность уровня RTX 4060M, но по более доступной цене. NVIDIA пока не раскрыла TDP этой модели, однако ожидается, что он окажется в диапазоне 40–100 Вт, как и у старших собратьев серии.