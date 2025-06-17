Началась предзагрузка Death Stranding 2 для владельцев расширенного издания

Прошедшей ночью стартовала предварительная загрузка Death Stranding 2. Правда, доступна она пока только тем, кто собирается начать играть 24 июня, то есть владельцам расширенного издания.

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Полный размер игры составляет 91,5 ГБ. Входит ли в финальный размер тайтла патч первого дня, пока нельзя сказать.

Обзоры Death Stranding 2 появятся скоро. Тайтл выступит полноценным сиквелом первой игры и расскажет о том, как Сэм отправляется в новое приключение, которое станет важным для него и его друзей.

Полноценный релиз состоится 26 июня только на PS5. В игре будет полная поддержка русского языка, включая озвучку.