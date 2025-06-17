Портативные консоли Switch 2 и Steam Deck подробно сравнили

На YouTube-канале The Tech Chap эксперт выяснил, какую игровую приставку лучше покупать: Switch 2 или Steam Deck.

© Ferra.ru

Steam OS отлично справляется с оптимизацией игр на ПК. При этом для Switch 2 игры можно купить только в интернет-магазине. Каталог Steam по сравнению с каталогом Nintendo просто огромен.

Главное преимущество Switch 2 с точки зрения дизайна - это возможность снимать контроллеры и пользоваться ими как мышью. Также консоль поддерживает игровой чат с веб-камерой (которую, правда, нужно покупать отдельно). Nintendo предлагает дисплей большего размера (7,9"), частоту обновления 120 Гц, более тонкий и лёгкий корпус.

Разрешение у Steam Deck - 800р, 60 Гц при дисплее ЖК и 90 Гц при дисплее OLED. Яркость у этой консоли выше: около 500 нит против 450 нит у Switch 2. Также за счёт ручек с задней стороны держат в руках эту приставку намного удобнее.

Динамики однозначно лучше у Steam Deck. Графика немного резче выглядит в Hogwarts Legacy на Switch, однако более плавно всё идёт на Steam Deck. Кроме того, на консоли Steam можно менять параметры, а на Switch 2 - нет.

Если вы хотите использовать консоль в качестве док-станции или подключить её к большому телевизору, то для этого больше подойдёт Switch 2.

© The Tech Chap

© The Tech Chap

© The Tech Chap

С точки зрения автономности лучше оказался Switch 2. В Cyberpunk вы получите на нём около 2,5 часов игры, а на Steam Deck - примерно 2 часа 10 минут.

Вывод

По большей части всё сводится к тому, в какие игры вы хотите играть. Если это Mario Kart, Donkey Kong, The Legend of Zelda, то вам придётся покупать Switch 2. В остальных же случаях лучше брать Steam Deck с OLED-экраном.