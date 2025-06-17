Для разработчиков «Ведьмака 4» консоли стали приоритетнее ПК

В ходе недавнего интервью с Digital Foundry ведущие специалисты CD Projekt RED и Epic Games, работающие над движком Unreal Engine 5 и игрой «Ведьмак 4», раскрыли ключевые приоритеты в разработке. Студия CD Projekt RED вновь подтвердила, что основной фокус при создании новой части культовой серии будет сделан на консольных версиях, стремясь избежать повторения проблемного запуска Cyberpunk 2077.

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Целью разработчиков является достижение стабильных 60 кадров в секунду на базовых консолях текущего поколения, хотя при этом было признано, что оптимизация для Xbox Series S станет значительным вызовом.

Смена приоритетов вызвала некоторую обеспокоенность среди части игроков, привыкших видеть от CD Projekt RED графически продвинутые проекты, выжимающие максимум из мощных ПК. Однако художественный директор студии Якуб Кнапик заверил, что компания не забывает свои корни. По его словам, такой подход позволяет заложить прочный технический фундамент, поскольку масштабирование графики вверх значительно проще, чем ее оптимизация для менее мощных систем. Он также отметил, что CD Projekt RED всегда стремилась использовать потенциал ПК по максимуму и планирует значительно расширить применение трассировки лучей в игре.

Вице-президент по технологиям CD Projekt RED Чарльз Тремблей подчеркнул, что для студии крайне важно, чтобы игроки, инвестирующие в дорогостоящие ПК, получили сопоставимый или даже превосходящий игровой опыт, а не упрощенную версию. Он напомнил, что компания начинала свой путь на ПК-рынке и стремится обеспечить лучший опыт именно для этой платформы.

Часовое интервью детально освещает новые технологии Unreal Engine 5, разработанные специально для нужд «Ведьмака 4» и других потенциальных RPG с открытым миром.

Дата выхода игры «Ведьмака 4» не раскрывается.

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