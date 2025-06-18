AOC представила 27-дюймовый Mini LED-монитор с 4K и всего за $570

Компания AOC представила новый 27-дюймовый игровой монитор AG275UXM2 с Mini LED-подсветкой и высокой яркостью, рассчитанный на продвинутых геймеров и креаторов.

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Устройство уже доступно в Китае по цене около $570, а с учетом господдержки — всего за $425. Новинка оснащена 4K-панелью с частотой обновления 160 Гц. При снижении разрешения до FullHD частота может достигать 320 Гц.

Используется технология QD-Mini LED с 2304 зонами локального затемнения, обеспечивающая яркость до 1400 нит и динамическую контрастность 80 000 000:1. Заявлена поддержка 10-битного цвета, 100% охвата sRGB и 98% DCI-P3.

AG275UXM2 получил полный набор портов: два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (до 65 Вт), три USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудиовыход и поддержку KVM.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а VESA-крепление (100 × 100 мм) обеспечивает гибкость установки.