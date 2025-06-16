Насколько велика разница между Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 7800X3D в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware выяснили, как себя в Full HD показывают R5 7600 и R7 7800Х3D.

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Игра A Plaque Tale Requiem запускалась с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 151 к/с (R5 7600) и 154 к/с (R7 7800Х3D).

Kingdom Come Deliverance тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 180 к/с (7600) и 262 к/с (7800Х3D).

CS 2 шла с пресетом Medium. Средняя производительность здесь составляла 473 к/с (7600) и 617 к/с (7800Х3D).

В игре Cyberpunk 2077 с графикой High, RT Off в среднем частота кадров была на уровне 132 к/с (7600) и 148 к/с (7800Х3D).

Doom Eternal запускалась на настройках графики Medium. Средний FPS в ней находился в районе 397 к/с (7600) и 432 к/с (7800Х3D).

Far Cry 6 тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров равнялась в этой игре 132 к/с (7600) и 207 к/с (7800Х3D).

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Игра Spiderman Remastered шла с пресетом High, RT Off. В среднем удалось получить здесь 150 к/с (7600) и 204 к/с (7800Х3D).

RDR 2 запускалась с High Details. Средняя частота кадров в ней составляла 168 к/с (7600) и 200 к/с (7800Х3D).

Silent Hill 2 тестировалась на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре был на уровне 141 к/с (7600) и 142 к/с (7800Х3D).

Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней составляла 374 к/с (7600) и 487 к/с (7800Х3D).

В игре COD Warzone с пресетом Balanced средняя частота кадров была на уровне 193 к/с (7600) и 236 к/с (7800Х3D).

Игра The Witcher 3 запускалась с графикой Medium. Средний FPS в ней составлял 189 к/с (7600) и 263 к/с (7800Х3D).

Uncharted шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь равнялась 138 к/с (7600) и 171 к/с (7800Х3D).

Вывод

Разница между 7600 и 7800Х3D составляла 25% (217 к/с и 271 к/с соответственно).