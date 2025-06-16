AMD выпустила бюджетный процессор Ryzen 5 5500X3D для AM4

AMD продолжает поддерживать старую популярную платформу AM4, несмотря на приближение её 10-летия. Недавно AMD тихо представила процессор Ryzen 5 5500X3D, который ориентирован в основном на рынок Латинской Америки.

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Этот шестиядерный процессор построен на архитектуре Zen 3 и оснащён большой кэш-памятью 96 МБ. Ryzen 5 5500X3D — это немного упрощённая версия более мощного Ryzen 5 5600X3D с немного сниженной частотой. Особенность модели в том, что она использует архитектуру с несколькими чипами, что отличает её от других процессоров серии 5500.

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AMD выбрала Латинскую Америку для эксклюзивного выпуска этого процессора из-за экономических условий региона, где пользователи нуждаются в недорогих и производительных решениях. Цена пока неизвестна, но эксперты предполагают, что она будет в районе $ 150−200.