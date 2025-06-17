Мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 14 с OLED-экраном оценили в 160 тысяч рублей

Российские магазины электроники начали продавать флагманский ноутбук Honor MagicBook Pro 14 с рекордной автономностью и OLED-дисплеем. Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" пресс-релизе. Новинка оснащается сенсорным 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120х2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, заявленным 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертифицированными технологиями защиты зрения. Компактный корпус из металла при весе 1,37 кг и толщине 15,9 мм делает модель одной из самых тонких в классе. За производительность устройства отвечают процессоры Intel Core Ultra 5 и Ultra 9 с интегрированной графикой Intel Arc нового поколения и поддержкой трассировки лучей. Отмечается, что система охлаждения с увеличенной тепловой трубкой и переработанной аэродинамикой повысила эффективность теплоотведения на 60%. По заявлениям производителя, такая начинка позволяет работать в ресурсоемких программах, в том числе вести работу с 3D-графикой, редактировать видео, запускать CAD-приложения и AAA-игры при включенном производительном режиме с тепловым пакетом до 80 Вт. Ноутбук получил компактный и в то же время мощный адаптер питания на 100 Вт с поддержкой быстрой зарядки — устройство заряжается до 100% за 68 минут. Кроме того, ноутбук получил улучшенную модульную антенну Wi-Fi и полный набор портов для подключения периферии. Крупные российские сети предлагают Honor MagicBook Pro 14 по цене от 159,9 тыс. руб. без учета скидок и акций.