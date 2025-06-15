Эксперт DF подробно изучил Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2

Специалист Digital Foundry (DF) Томас Морган протестировал Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Nintendo Switch 2. Новая портативная консоль оказалась мощнее старой PlayStation 4, следует из опубликованного на YouTube-канале DF видео.

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В Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 предлагается два режима рендеринга для каждого формата использования — стационарного и портативного. Игроки могут выбрать режим «Качество», которое предлагает увеличенное разрешение при 30 FPS, и режим «Производительность» с целевой частотой 40 FPS.

Игра активно использует кастомизированную версию технологии DLSS для Switch 2. В отличие от PS5 и Xbox Series X/S, которые применяют FSR, и консолей прошлого поколения с TAA, DLSS на Switch 2 демонстрирует высокое качество реконструкции изображения в статике, но в динамичных сценах возможно появление артефактов.

Параметры отображения в портативном и стационарном форматах различаются только разрешением: портативный режим отрисовывает до 720p в режиме «Производительность» и до 810p в режиме «Качество», тогда как стационарный — до 1080p и 1280p соответственно. При этом графические настройки остаются неизменными в обоих режимах, за исключением небольшого ухудшения четкости отражений в зеркалах в режиме «Производительность».

По качеству текстур версия для Switch 2 близка к PS5 и превосходит PS4 и Xbox Series S благодаря 9 ГБ доступной оперативной памяти. Технология DLSS позволяет добиться более четкого изображения по сравнению с PS4. Также Switch 2 демонстрирует заметное преимущество по скорости подгрузки текстур.

Как показал тест DF, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Nintendo Switch 2 благодаря DLSS выглядит лучше, чем на PS4, а в ряде случаев даже сопоставима с Xbox Series S. При этом ограничения мощности Switch 2 все же проявляются в загруженных сценах и дополнении Phantom Liberty, где наблюдаются снижение стабильности кадров. В целом версия для Switch 2 предлагает достойное качество графики и игрового процесса, особенно в портативном формате, где поддержка VRR дает дополнительное преимущество.