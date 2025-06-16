Microsoft сосредоточится на развитии ПО для портативных Windows-устройств

По сообщениям портала The Verge со ссылкой на источники в Microsoft, компания сместила акцент с выпуска отдельной портативной консоли Xbox на разработку Xbox в качестве программной платформы для Windows-устройств, которая позволит конкурировать со SteamOS от Valve.

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Microsoft работает над программной платформой, которая превращает совместимые игровые устройства в «консоли Xbox», примером чего могут служить такие устройства, как разработанные ASUS ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые американский вендор позиционирует как гаджеты экосистемы Xbox.

Эти устройства работают под управлением Windows 11 и при запуске плавно переключаются на полноэкранный интерфейс Xbox, причём минуя рабочий стол Windows. Отмечается, что это предоставляет удобный доступ к играм и приложениям, в том числе Steam и Discord.

Эта стратегия нацелена на создание консольных возможностей, но с гибкостью ПК, и расширение экосистемы Xbox за пределы традиционного оборудования и конкуренцию в сегменте портативных компьютерных игр.

Однако в настоящее время существуют ограничения, в частности, игры для консолей Xbox могут воспроизводиться на новых портативных устройствах только в потоковом режиме, а не запускаться нативно. По прогнозам, будущий Xbox будет напоминать мощный ПК с Windows и интерфейсом консоли, что позволит пользователям выбирать игры из множества магазинов, пользуясь при этом удобным дизайном Xbox.