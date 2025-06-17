Раскрыта стоимость портативных консолей ROG Xbox Ally

По данным инсайдера eXtas1s, портативные консоли ROG Xbox Ally будут продаваться по цене от €599 (около 53,9 тыс. руб.). Об этом он рассказал в своем ролике на YouTube.

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При этом флагманская модель ROG Xbox Ally X будет заметно дороже — €899 евро (около 80,9 тыс. руб.). ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X оснащены мощными процессорами Ryzen Z2 A и AI Z2 Extreme соответственно. Их официальная стоимость и точные сроки начала продаж пока не раскрываются.

По словам инсайдера, предварительные заказы консолей станут доступны в августе, а розничные продажи стартуют в октябре. При этом стоимость устройств на американском рынке пока не подтверждена. Не исключено, что в США гаджеты будут предлагаться дешевле.

Обе модели получили 7-дюймовые экраны с разрешением Full HD с частотой 120 Гц и поддержкой VRR. Базовая версия оснащена 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, тогда как ROG Xbox Ally X — 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Несмотря на то, что в названии устройств имеется брендирование Xbox, их производством занимается Asus, а работают консоли под управлением модифицированной Windows 11.

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