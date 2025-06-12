Оригинальная игра Silent Hill 1999 года получит полноценный ремейк

Японский издатель и разработчик видеоигр Konami провел презентацию Press Start, в рамках которой был анонсирован ремейк культовой хоррор-игры Silent Hill, вышедшей в 1999 году. За разработку отвечает польская студия Bloober Team, известная по недавнему, высоко оцененному ремейку Silent Hill 2.

Это объявление подтверждает продолжение сотрудничества между Bloober Team и японским издательством Konami, что подчеркивает серьезные намерения компании по возрождению знаменитой франшизы.

Деталей о проекте пока крайне мало. Предполагается, что ремейк первой части Silent Hill будет использовать тот же движок и технологические решения, что и его предшественник — ремейк Silent Hill 2. На данный момент представлен лишь короткий тизер с анимированным логотипом проекта.

Ожидается, что игра выйдет на PlayStation 5 и ПК. Релиз проекта на Xbox Series S и X остается под большим вопросом, поскольку вышедший ранее ремейк Silent Hill 2 недоступен на игровой платформе Microsoft.