Что мы знаем о Persona 4 Revival: полноценном ремейке Persona 4

Одним из крупнейших анонсов прошедшей недели Summer Game Fest, безусловно, был ремейк Persona 4 — Persona 4 Revival. О существовании проекта уже давно ходили слухи, но теперь мы точно знаем, что он реален. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

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Дата релиза Persona 4 Revival

У проекта пока нет даже примерного окна релиза. Хотя дебютный трейлер сгенерировал много шумихи, в конце ролика не было никакой информации о релизе. Пока издатель предлагает лишь добавлять игру в списки желаемого… Но у Persona 4 Revival нет даже страницы в Steam.

Что изменится в ремейке Persona 4

По первому ролику тяжело даже строить теории о том, как изменится игра. По крайней мере, до первых кадров живого геймплея нет смысла покадрово изучать трейлер. Есть ненулевая вероятность, что процедурно сгенерированные подземелья из Persona 4 и Persona 4 Golden будут переделаны вручную, как это было в Persona 5. Также будет здорово, если внутри подземелий появятся точки сохранений: оригинальная игра не разрешала взять паузу, не покинув подземелье целиком.

Если судить по Persona 3 Reload, велика вероятность, что разработчики добавят новые диалоги между персонажами и обновят музыку. Из-за того, что Юрий Ловенталь проговорился раньше срока, мы уже знаем, что некоторые актеры, сыгравшие роли в оригинальной Persona 4, не вернутся к своим ролям. А появление новых актеров озвучки делает появление новых диалогов еще более вероятным.

Боевую систему, скорее всего, тоже модернизируют. Будет неудивительно, если в Persona 4 Revival появится механика baton pass из Persona 5; в Persona 3 Reload была похожая механика — Shift, позволявшая передать ход другому персонажу при атаке по вражеской уязвимости. Но, в отличие от аналогичной «эстафеты» в Persona 5, в ремейке третьей части передача хода не дает персонажу никаких баффов.

Наконец, чуть упрощенная прокачка социальных веток может стать приятным изменением. В Persona 4 улучшать отношения с персонажами достаточно тяжело, т.к. игра не подсказывала, в каком состоянии они находятся. Даже если Atlus решит не менять эту механику всерьез, то как минимум маленький индикатор, всплывающий в диалогах, уже облегчит задачу.