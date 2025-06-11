В PUBG вышел большой патч 36.1

В студии Krafton рассказали о вышедшем обновлении в онлайн-игре PUBG: Battlegrounds. Релиз версии 36.1 состоялся на ПК 11 июня, а на консолях она выйдет 19 июня.

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Основные изменения в обновлении коснулись рейтингового режима. Теперь в ранговых играх появился режим «Дуо» — возможность играть вдвоём. Зарабатываемые очки ранга могут получать оба игрока, вне зависимости от выбранного вида камеры. При этом в начале очки рангов всех пользователей сбросили до 1500.

В рейтинговом режиме поменялась и система выдачи наград. Теперь их нужно будет забирать вручную на странице «Ранговые награды». Те призы, которые игрок не заберёт, исчезнут к концу сезона. В 36-м сезоне в качестве постоянных наград ранга также добавили скины оружия для AWM.

В новом патче также несколько изменили красную зону, ослабили AUG и увеличили мощность ВСС, а также внесли другие изменения. Ознакомиться с ними можно в официальном блоге игры во VK.