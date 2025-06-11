Новая игра от создателя GTA Лесли Бензиса провалилась

Экшен MindsEye, разработанный студией Build A Rocket Boy под руководством бывшего продюсера Rockstar и одного из ключевых создателей серии GTA Лесли Бензиса, дебютировал 10 июня. Однако запуск проекта омрачился прохладным приемом со стороны игроков: его рейтинг в Steam на основе 770 обзоров составляет лишь 42% положительных оценок, что соответствует «смешанному» статусу. На это обратила внимание редакция издания DTF.

© кадр из игры

Показатели онлайна также оказались скромными: пиковое количество одновременных игроков в Steam не превысило 3,3 тыс. человек, хотя игра также доступна на консолях.

Основная масса претензий связана с техническим состоянием проекта. Пользователи сообщают о многочисленных ошибках и низкой производительности, наблюдаемой даже на высокопроизводительных компьютерах.

Несмотря на негативные отзывы, многие игроки отмечают интригующую завязку сюжета, однако технические проблемы мешают полноценно погрузиться в историю. Пользователи указывают, что, несмотря на качественную графику, звук и озвучку, геймплей страдает от банальности, линейности и технических проблем, таких как «статтеры».

Также высказываются критические замечания по поводу дизайна мини-игр и чрезмерной зависимости проекта от пользовательского контента. Многие считают, что игра выглядит поспешно сделанной и не оправдывает свою стоимость.

В подтверждение технических недоработок в сети активно распространяются видеоролики с демонстрацией различных багов, в том числе часто возникающих после столкновения с неигровыми персонажами.

На момент публикации отсутствуют рецензии от игровых критиков, поскольку, судя по всему, разработчики не рассылали пресс-копии заранее. Тем не менее, ожидается, что многие профильные издания выпустят свои обзоры позднее.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как в России Minecraft используется для обучения школьников.