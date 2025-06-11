Вышла портативная консоль Anbernic с поддержкой старых Nintendo и PlayStation

Китайская компания Anbernic анонсировала новую портативную игровую консоль RG35XX Pro с компактным 3,5-дюймовым экраном. Об этом сообщает портал 4PDA.

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Консоль оснащена процессором Allwinner H700 с графическим ускорителем Mali-G31 MP2 и 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4. По заявлениям производителя, этого достаточно для эмуляции широкого спектра классических игровых платформ, включая NES, SNES, Game Boy, Dreamcast, Nintendo DS, PSP и PlayStation. Для повышения комфорта при игре в более современные тайтлы предусмотрен второй аналоговый стик.

RG35XX Pro получила 3,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 640х480 пикселей. Устройство весит 191 грамм при габаритах 128х81х22 мм. Аккумулятор емкостью 3200 мАч обеспечивает до семи часов автономной работы, а встроенное хранилище объемом 64 ГБ можно расширить с помощью карты microSD.

Консоль поддерживает вывод изображения через порт micro-HDMI, а при подключении Bluetooth-контроллера способна работать как стационарная игровая система. Также заявлена возможность использования устройства в качестве портативного мультимедийного плеера.

Стоимость Anbernic RG35XX Pro на рынке США составила $49 (около 3,8 тыс. руб.).

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