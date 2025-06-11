Nintendo Switch 2 установила рекорд за четыре дня продаж

Nintendo объявила, что за четыре дня консоль Nintendo Switch 2 установила рекорд по продажам продажам — с момента выхода устройства было реализовано свыше 3,5 млн единиц. Таким образом, новинка продемонстрировала самый успешный старт не только в истории платформ Nintendo, но и на рынке игровых консолей в целом, сообщает портал DTF.

Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал Sony PlayStation 5, продажи которой составили около 2,1 млн устройств за первые две недели после релиза в 2020 году. Суммарные отгрузки PS5 за первый месяц достигли 3,4 млн единиц. Первая версия Nintendo Switch вышла в 2017 году и стартовала с результатом в 2,7 млн консолей за месяц.

Эксперты отмечают, что успеху Switch 2 во многом способствовал синхронный запуск на всех ключевых рынках и налаженные цепочки поставок. В отличие от Sony, которой в период пандемии приходилось запускать PS5 поэтапно и сталкиваться с дефицитом, Nintendo сумела обеспечить высокий уровень доступности устройства в рознице с первого дня.

Nintendo Switch 2 — это гибридная игровая консоль, вышедшая 5 июня по цене от $450 (около 35,3 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» протестировала консоль Nintendo Switch 2.