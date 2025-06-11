Образовательное ответвление «Смуты» получит грант от ИРИ

Образовательное приложение «Смутное время: казачий круг» студии «Сайберия нова» стало победителем конкурса на создание национального контента Института развития интернета (АНО ИРИ). Полученный грант позволит ускорить разработку приложения и расширить команду, сосредоточив усилия на техническом и содержательном совершенствовании продукта, сообщили «Газете.Ru» в студии.

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«Смутное время: Казачий Круг» — это интерактивное образовательное приложение, ориентированное на изучение истории казачества в эпоху Смутного времени XVII века. Разработка станет контекстным дополнением к находящейся в производстве видеоигре «Земский Собор», являющейся продолжением основной сюжетной ветки «Смуты».

По словам креативного директора студии Сергея Русских, финансирование от ИРИ позволит внедрить современные инструменты геймифицированного обучения, повысить качество визуального исполнения и расширить доступность проекта. Приложение будет основано на игровом движке, использованном в «Смуте», с сохранением высокого уровня графики и механик взаимодействия.

Особенностью «Казачьего Круга» станут элементы интерактивного повествования, включая диалоги, мини-игры и сценарные развилки, способствующие лучшему усвоению материала и развитию аналитического мышления.

Также победителем в конкурсе ИРИ стала игра о Древней Руси «Гардарики» ростовской студии «Клокворк Драккар». Представить демоверсию разработчики планируют уже этой осенью на Всероссийской выставке-фестивале «ИГРОПРОМ». Всего в рамках конкурса в 2025–2027 годах ИРИ профинансирует 175 проектов на сумму 22,6 млрд руб.

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