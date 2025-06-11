В продажу поступила новая игра от создателя GTA V

Студия Build A Rocket Boy выпустила однопользовательский экшен, действие которого разворачивается в мире высоких технологий и военных разработок, под названием MindsEye на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщает портал DTF.

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Главным героем игры выступает Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа, обладающий нейроимплантом MindsEye, который хранит фрагменты заблокированных воспоминаний. По мере прохождения игрокам предстоит раскрыть тайны его прошлого и понять истинную природу окружающего мира.

Ключевой сюжетный конфликт развернется между владельцем корпорации Silva Industries, миллиардером Марко Сильвой, и мэром Шивой Вегой. Их борьба за влияние и технологическое господство станет центральной темой повествования.

Игровой процесс включает динамичные перестрелки, погоню и боевые сцены на земле и в воздухе, а постановка выполнена в кинематографическом стиле с высоким качеством анимации. Игра предлагается за $60 и не поддерживает русский язык.

Примечательно, что во главе Build A Rocket Boy стоит один из создателей GTA V, бывший руководитель Rockstar North Лесли Бензис.

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