Представлена портативная консоль Ayaneo Flip 1S DS с двумя дисплеями

Представлена портативная игровая консоль под управлением Windows в стиле Nintendo DS — Ayaneo Flip 1S DS. Об этом сообщает 4PDA.

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Консоль выполнена в металлическом корпусе и внешне напоминает компактный ноутбук или ретро-консоль Nintendo DS. Основной 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920×1080 поддерживает частоту обновления 144 Гц и яркость до 800 нит, тогда как дополнительный 4,5-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 3:2 предназначен для параллельного запуска приложений или мониторинга системных параметров в режиме реального времени.

За производительность новинки отвечает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с графикой Radeon 890M. Работает устройство под управлением Windows 11, а за охлаждение отвечает испарительная камера с активной системой отвода тепла. Внутри установлены оперативная память LPDDR5X и SSD PCIe 4.0 формата M.2.

Элементы управления консоли расположены по бокам от второго экрана, также на корпусе предусмотрены два порта USB 4 Type-C, аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев. Для связи доступны Wi-Fi и Bluetooth 5.3. Официальная дата начала продаж и стоимость устройства пока не раскрыты.

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