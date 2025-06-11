Мобильная RTX 5050 получит 2560 ядер и 8 ГБ памяти — GDDR6 и GDDR7 на выбор
В сеть утекли подробные характеристики мобильной видеокарты NVIDIA RTX 5050 и они выглядят весьма убедительно.
GPU получит 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер и 20 RT-ядер, а также 8 ГБ видеопамяти. При этом возникают расхождения: часть ноутбуков оснащена памятью GDDR6, другие — GDDR7.
По данным утечек, видеокарта базируется на кристалле GB207 и работает на частотах от 2235 до 2520 МГц.
Что касается ноутбуков, то на немецком сайте Kiebel уже доступен MSI Helix 13 с RTX 5050, Core i9-13900HX и 16 ГБ ОЗУ — за €1429. ASUS также готовит модель ROG Strix G16 с RTX 5050, но без уточнения типа памяти.
Newegg, в свою очередь, предлагает Lenovo Legion 5i с RTX 5050 и 8 ГБ GDDR7 — за $2228. Это подтверждает, что на рынке будут доступны две версии видеокарты с разной памятью.
Формально NVIDIA не анонсировала RTX 5050, но судя по появлению в продаже, официальный релиз уже близко.