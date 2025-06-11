Мобильная RTX 5050 получит 2560 ядер и 8 ГБ памяти

В сеть утекли подробные характеристики мобильной видеокарты NVIDIA RTX 5050 и они выглядят весьма убедительно.

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GPU получит 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер и 20 RT-ядер, а также 8 ГБ видеопамяти. При этом возникают расхождения: часть ноутбуков оснащена памятью GDDR6, другие — GDDR7.

По данным утечек, видеокарта базируется на кристалле GB207 и работает на частотах от 2235 до 2520 МГц.

Что касается ноутбуков, то на немецком сайте Kiebel уже доступен MSI Helix 13 с RTX 5050, Core i9-13900HX и 16 ГБ ОЗУ — за €1429. ASUS также готовит модель ROG Strix G16 с RTX 5050, но без уточнения типа памяти.

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

Newegg, в свою очередь, предлагает Lenovo Legion 5i с RTX 5050 и 8 ГБ GDDR7 — за $2228. Это подтверждает, что на рынке будут доступны две версии видеокарты с разной памятью.

Формально NVIDIA не анонсировала RTX 5050, но судя по появлению в продаже, официальный релиз уже близко.