Ubisoft выпустила бесплатный командный шутер Rainbow Six Siege X

Улучшенная версия популярного шутера. Студия Ubisoft сообщила о релизе командного шутера Rainbow Six Siege X, который является улучшенной версией популярной Rainbow Six Siege.

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Новинка доступна на всех платформах: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, а также ПК (в Ubisoft Connect, Epic Games Store и Steam). Rainbow Six Siege X — бесплатная игра. Это означает, что геймеры, начавшие играть с сегодняшнего дня, получат доступ к быстрым и безрейтинговым матчам и другим открытым режимам, а также ограниченному списку оперативников. Дополнительных оперативников можно будет разблокировать по мере прогресса.

Само собой, если новичок захочет получить доступ к рейтинговым играм или сразу же разблокировать больше оперативников, ему потребуется приобрести премиальное издание. Что касается владельцев оригинальной Rainbow Six Siege, то они сохранят весь контент, разблокированный ранее, и получат особые награды ветерана.

В Rainbow Six Siege X геймеры смогут опробовать новый режим 6х6 Dual Front, но только если они запускают шутер на ПК или современных консолях. Помимо него, в игре будут доступны все остальные режимы, существующие на данный момент: рейтинговые, безрейтинговые (пришедшие на смену стандартным) и быстрые игры, а также «Кубок Siege» и временные события.