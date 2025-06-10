Блогеры показали необычный компьютер в стиле видеокарты

Специалисты магазина CheeryTree, известного индивидуальными сборками ПК, представили необычный компьютер GeeFarce RTX 5072 Custom, в котором все «железо» разместили в корпусе видеокарты. Об этом сообщает портал iXBT.

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В основе GeeFarce RTX 5072 Custom лежит плата от мини-ПК Asus NUC 13 Pro, оснащенная процессором Intel Core 13-го поколения, 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 2 ТБ. Корпус устройства стилизован под видеокарту, включая систему охлаждения и форм-фактор, однако его назначение остается скорее концептуальным – разъем PCIe хоть и присутствует, активных контактов он не имеет.

Пока GeeFarce RTX 5072 Custom остается прототипом, и его практическое применение неочевидно. «Зачем он выполнен именно в таком формате, тоже не очень понятно. Но на данный момент это в любом случае прототип», — отметили в iXBT.

Устройство не предназначено для массового производства, но работоспособно и стабильно, как отметили авторы теста с канала Gamers Nexus. Несмотря на то, что корпус компьютера выполнен в виде видеокарты, графического ускорителя в нем не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи компьютеров Apple перестанут получать обновления.