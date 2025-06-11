Когда выйдет русская озвучка Split Fiction

Эксклюзивные подробности от студии. Российская студия озвучания Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) порадовала геймеров хорошими новостями о локализации кооперативного приключения Split Fiction. Как оказалось, умельцы закончат основной этап работы над переводом уже совсем скоро:

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Мы готовы сообщить, что уже началась активная стадия записей, и если ничего не изменится в расписании, то уже к концу июля мы полностью закончим озвучивать игру.

Впрочем, в студии уточнили, что речь идет именно о записи актеров, а не о выходе самой озвучки. Однако ждать в любом случае осталось не так уж и долго:

Речь идет исключительно о процессе записи актеров, поскольку впереди нас также ожидает сведение озвученных материалов и тестирование локализации, а после чего, возможно, и правки. Так что ни в коем случае не стоит воспринимать данный временной промежуток как дату релиза. Но, тем не менее, это огромный шаг на пути к нему!

Заодно Mechanics VoiceOver поделилась новым роликом, в котором можно оценить локализацию игры и взглянуть на сам процесс озвучания. Split Fiction доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.