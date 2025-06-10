Названы лучшие мониторы в российских магазинах на лето 2025

В одном из выпусков на YouTube-канале Union Point PC рассказали, на какие модели мониторов сейчас стоит обращать внимание.

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Недорогие FullHD IPS-мониторы (9-15 тысяч рублей)

23.8" Redmi G24 180 ГЦ IPS. Его можно купить на маркетплейсах за менее чем 9 тысяч рублей.

24.5" Dahua DHI-LM25-E231B 180 ГЦ IPS и AsRock PG25FFT 180 ГЦ IPS. Эти модели очень схожи. У них одинаковые охваты, примерно одинаковая скорость панели с поправкой на реализацию овердрайва. Своих денег они точно стоят.

24.5" TCL 25G64 300 ГЦ IPS. У него 180 зон подсветки. Периодически он появляется за примерно 16 тысяч рублей.

24.5" NERPA GI25F24FE 300 ГЦ IPS. Хороший вариант за недорого.

Средние и киберспортивные 2K-мониторы (15-30 тысяч рублей)

27" SANC G72 180 ГЦ IPS и 27" TUOSHUO AL276QX IPS 180 ГЦ. Простые мониторы без фолда. Брать их вполне можно.

27" INNOCN 2750R 180ГЦ IPS. Единственный его минус - сейчас его сложно купить.

27" TUOSHUO G278QT 240 ГЦ IPS и 27" SANC G7pro max 240 ГЦ. Тоже хорошие варианты.

24.5" Titan Army P245MS 240 ГЦ. Обладает широчайшими охватами. Сейчас его можно заказать довольно выгодно на Ozon.

27" Titan Army P275MS+ 320 ГЦ. К сожалению, в России официально его купить пока нельзя.

27" TCL 27R73Q 240 ГЦ VA и 27" TCL Thunderbird Q7 240 ГЦ VA. Это самые интересные решения в QHD, но пока они в РФ не продаются или продаются по очень завышенной цене.

27" Thunderobot CQ27F240M 240 ГЦ IPS и 27" ThundeRobot Zero Q240M 240 ГЦ IPS. Первый вариант будет интереснее, но его нужно заказывать из Китая.

Топовые 2K OLED-мониторы (от 45 тысяч рублей)

QD-OLED мониторы 2K 2560x1440 и 4K 3840x2160 глянцевые

31.5" SANC OM32uPro 240 ГЦ, 26.5" SANC OM27uPro 360 ГЦ, 26.5" ThundeRobot DQ27F240E 240 ГЦ, 26.5" INNOCN 27Q1S 240 ГЦ. Как правило, здесь снова самые выгодные предложения - при заказе из Китая. Но все эти мониторы примерно идентичны.

WOLED мониторы 240 ГЦ

26.5" ASUS XG27AQDMG 240 ГЦ глянцевый и 26.5" GIGABYTE AORUS FO27Q3 360 ГЦ. Последний можно найти на Ozon.

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Топовые 4К-мониторы мониторы VA, IPS и OLED

27" TCL 27R83U 4K 160 ГЦ (VA MINILED). Его до сих пор можно купить за вполне адекватные деньги.

27" Titan Army P275MV 4K 160 ГЦ (IPS MINILED). Неплохой монитор, если вам нужен именно IPS.

32" INNOCN 32M2V Pro 4K 160 ГЦ (IPS MINILED). На Ozon со всеми пошлинами выйдет примерно в 85-87 тысяч рублей.

OLED-мониторы глянцевые и матовые (от 100 тысяч рублей)

31.5" Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 240 ГЦ матовый. Помимо того, что он матовый, калибровка у него не очень на фоне аналогов.

31.5" SANC OM32uPro 240 ГЦ глянцевый. Если вы готовы заказывать из Китая, то берите этот монитор.