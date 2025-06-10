AMD представила процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A

AMD расширила свою серию Ryzen Z2, предназначенную для портативных игровых консолей. В линейку входят Ryzen Z2 Extreme AI на базе Zen 5 и Ryzen Z2 A на базе Zen 2. Эти процессоры будут использоваться в новейших системах ASUS ROG Xbox Ally.

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Ryzen AI Z2 Extreme

Новый флагманский Ryzen AI Z2 Extreme идентичен Ryzen Z2 Extreme. Основанный на той же архитектуре Zen 5, процессор оснащён 8 ядрами и 16 потоками, а также 16 графическими ядрами GPU на базе RDNA 3.5.

В части графики Z2 Extreme использует ту же конфигурацию AMD Radeon 890M, что и один из самых быстрых APU на рынке – Ryzen AI 9 HX 370 из серии Strix Point. AMD пока не предоставила официальные тесты, но ожидается до 20% прироста производительности. Также впервые в линейке представлен выделенный NPU (Neural Processing Unit).

По данным AMD, производительность NPU при выполнении операций ИИ составляет до 50 TOPS. Диапазон TDP составляет от 15 до 35 Вт. Есть также небольшое улучшение по части памяти – Ryzen AI Z2 Extreme поддерживает LPDDR5X со скоростью до 8000 MT/s, что на 500 МГц выше по сравнению со стандартной моделью Ryzen Z2 и на 1600 МГц выше, чем у Ryzen Z2 Go.

Ryzen Z2 A

Ryzen Z2 A ориентирован на устройства начального уровня. В основе – устаревшая архитектура Zen 2. Процессор включает 4 ядра и 8 потоков, а также 8-ядерный GPU на архитектуре RDNA 2. TDP находится в диапазоне от 6 до 20 Вт – модель предназначена для консолей, где в приоритете длительное время автономной работы.

Где будут использоваться?

Первым устройством с Ryzen AI Z2 Extreme станет новая модель портативной консоли ASUS ROG Xbox Ally X.Чип Ryzen Z2 A дебютирует в обновлённой версии Xbox Ally.